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İsrail ablukasını böyle kırmaya çalıştılar

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

12 yıldır her pazartesi günü gerçekleştirilen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eyleminde 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. 29 Mayıs'tan bu yana 19 kez İsrail ablukasını kırmayı deneyen Filistin halkı, girişimlerini İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonlandırmıştı.

2 milyona yakın Filistinli, Gazze Şeridi'ndeki yaşamlarını İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında sürdürüyor. İşte detaylar...

Gazze'deki deniz eylemleri böyle görüntülendi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.
İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı.
Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 19 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu.
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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