İsrail Abu Dabi’de Ticari Temsilcilik Açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Pazartesi günü Tel Aviv’de bir büyükelçilik açtı. İsrail Finans Bakanı da İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticareti geliştirmek için bir vergi anlaşmasının imzalandığını bildirdi.

İsrail Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklama İsrail’in ABD aracılığıyla geçen Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerini normalleştirme çabasının ardından geldi. İki ülke arasında normalleşme için anlaşmaya varılmasının ardından bankacılık anlaşmaları yapılmış ve karşılıklı doğrudan uçuşlar başlatılmıştı.

İsrail, Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek, yabancı yatırımı arttırmak için Abu Dabi’de ekonomik temsilcilik açmaya hazırlanıyor.

İsrail Maliye Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Dairesi (FTA), dünya genelinde 50’den fazla ticaret merkezinde faaliyet gösteriyor. FTA geçen yıl Filipinler’in başkenti Manila’da bir şube açtı.

‘‘BAE ilişkileri önemli ekonomik potansiyel oluşturuyor’’

FTA geçen yıl BAE ile ilişkilerin İsrail ekonomisi için önemli potansiyel oluşturduğu açıklaması yapmıştı. FTA bu potansiyeli oluşturan alanların İsrail ve Körfez ülkeleri arasında havacılık ilişkileri, petrol ithalatı, enerji, elmas ihracatı, tıbbi malzeme, su teknolojileri, finans ve siber güvenlik teknolojileri ihracatı olduğunu bildirmişti.

FTA Başkanı Ohad Cohen, BAE’deki yeni şubelerin, İsrail teknolojilerine ilgi duyan ve sermaye sahibi BAE’den önemli geri dönüşüm sağlayacağını, bunun da İsrail ekonomisi ve sanayisi için önemli yatırımlara dönüşebileceğini kaydetti.

İsrail son dönemde Bahreyn’le de ilişkilerini normalleştirmişti.

İsrail Kabinesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 15 Eylül tarihli anlaşmayı Ekim ayında onaylamıştı.