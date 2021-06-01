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İsrail Abu Dabi’de Ticari Temsilcilik Açıyor

01.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek, yabancı yatırımı arttırmak için Abu Dabi’de ekonomik temsilcilik açmaya hazırlanıyor

İsrail Abu Dabi’de Ticari Temsilcilik Açıyor

İsrail, Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleriyle ekonomik ilişkileri geliştirmek, yabancı yatırımı arttırmak için Abu Dabi’de ekonomik temsilcilik açmaya hazırlanıyor.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gönderilecek ekonomik temsilcinin Avaid Tamir olacağı belirtildi.

İsrail Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklama İsrail’in ABD aracılığıyla geçen Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerini normalleştirme çabasının ardından geldi. İki ülke arasında normalleşme için anlaşmaya varılmasının ardından bankacılık anlaşmaları yapılmış ve karşılıklı doğrudan uçuşlar başlatılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri Pazartesi günü Tel Aviv’de bir büyükelçilik açtı. İsrail Finans Bakanı da İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticareti geliştirmek için bir vergi anlaşmasının imzalandığını bildirdi.

Maliye Bakanı Amri Peretz, İsrail-BAE ilişkilerini güçlendirmenin büyük ekonomik potansiyeli olduğunu kaydetti.

Peretz açılacak ekonomik temsilciliğin mevcut birçok girişimi ilerleteceğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Dairesi (FTA), dünya genelinde 50’den fazla ticaret merkezinde faaliyet gösteriyor. FTA geçen yıl Filipinler’in başkenti Manila’da bir şube açtı.

‘‘BAE ilişkileri önemli ekonomik potansiyel oluşturuyor’’

FTA geçen yıl BAE ile ilişkilerin İsrail ekonomisi için önemli potansiyel oluşturduğu açıklaması yapmıştı. FTA bu potansiyeli oluşturan alanların İsrail ve Körfez ülkeleri arasında havacılık ilişkileri, petrol ithalatı, enerji, elmas ihracatı, tıbbi malzeme, su teknolojileri, finans ve siber güvenlik teknolojileri ihracatı olduğunu bildirmişti.

FTA Başkanı Ohad Cohen, BAE’deki yeni şubelerin, İsrail teknolojilerine ilgi duyan ve sermaye sahibi BAE’den önemli geri dönüşüm sağlayacağını, bunun da İsrail ekonomisi ve sanayisi için önemli yatırımlara dönüşebileceğini kaydetti.

İsrail son dönemde Bahreyn’le de ilişkilerini normalleştirmişti.

İsrail Kabinesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 15 Eylül tarihli anlaşmayı Ekim ayında onaylamıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Körfez Arap ülkesiyle tam ilişkiler kuran barış anlaşmasıyla, İran konusunda endişelerin yüksek olduğu bölgede yeni bir diplomatik zemin oluşturulması hedefleniyor. Filistinliler ise İsrail işgali altındaki topraklarda devlet olma arayışlarına ihanet olarak gördükleri anlaşmayı kınıyor.

BAE ile Bahreyn, 1979'da Mısır ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile bu tür anlaşmalar yapan üçüncü ve dördüncü Arap devleti olmuştu.

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