İsrail ana muhalefet liderinden erken seçimlerin iptali planına tepki

Netanyahu'nun partisi Likud'dan dün yapılan "sürpriz" açıklamada, İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in ortaya attığı erken seçimlerin iptal edilmesi önerisini Başbakan'ın değerlendirdiği duyurulmuştu.

Mavi-Beyaz lideri, Netanyahu'nun yer almayacağı birlik hükümeti seçeneğinin gündeme gelmesi halinde ise partisinin bunu gözden geçirebileceğini sözlerine ekledi.

Gantz, seçimlerin iptaline yönelik manevranın yasal olarak mümkün olmadığını ileri sürerek, "Netanyahu kaybetti. Netanyahu meclisin feshi için düğmeye basmıştı ve artık bundan geri dönüş yok." dedi.

Likud'un açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği sağ partilerden "Şas", "Yahudi Birleşik Tevrat", "Kulanu" ve "Birleşik Sağ Partisi"nden eylül ayındaki erken seçimlerin iptaline destek açıklaması gelirken, Mavi-Beyaz ise bu girişime tepki göstermişti.

İsrail yasaları gereği seçimin iptali için 120 sandalyeli mecliste yapılacak oylamada 80 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamayan Netanyahu'nun seçimin iptali için oylama yapılarsa meclisteki 80 milletvekilinin nasıl desteğini alacağı ise merak konusu.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak "İsrail Evimiz Partisi" lideri Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

