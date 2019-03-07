İsrail, Asım el-Bergusi'nin evini yıktı

İsrail ordusu, geçen yıl sonu 2 İsrail askerini öldürmekle suçlanan Filistinli Asım el-Bergusi'nin evini yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kober beldesine buldozerlerle baskın düzenledi ve Bergusi'nin ailesinin yaşadığı evi yıktı.

Evin yıkımına engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Askerler, Filistinlileri dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile gözyaşartıcı gaz bombası kullandı.

Asım Bergusi, 9 Aralık 2018'de Ofra Yahudi yerleşim biriminde 8 Yahudi'nin yaralanmasına, 12 Aralık'da da Givat Asaf yerleşim biriminde 2 askerin ölmesi ve 1'inin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Bergusi, 8 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. Kardeşi Salih el-Bergusi ise 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

