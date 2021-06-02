İsrail Aşıyla Kalp Kası İltihabı Arasında Bağlantı Olabileceğini Açıkladı

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-Biontech aşısını olanlardan az sayıda kişide kalp kası iltihabı olarak bilinen hastalık görüldüğü belirtildi.

Pfizer, şirketi de söz konusu rahatsızlığın yoğun oranda görülmediğini verilerin normal olduğunu ifade etti.

İsrail’de aşılanan 5 milyondan fazla kişiden 275’inde, söz konusu hastalığa dair şikayetler ortaya çıktığı belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, kalp kası iltihabı olarak bilinen hastalık şikayetiyle hastaneye yatan kişilerden yüzde 95’in, tedavilerinin 4 günden fazla sürmediğini ve daha sonra taburcu edildiklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında Pfizer-Biontech aşısının iki dozunu da yaptırmış olan 16 ve 30 yaşları arasındaki kişilerde kalp kası iltihabı görülmesinin söz konusu olabileceğini bunun aşıyla bağlantısının bulunabileceği belirtildi.

Öte yandan nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan İsrail son olarak 12-15 yaş arası çocukları da aşılamaya başladı.

Daha önce bir günde maksimum 11 bin 934 vaka görülen İsrail’de toplumun yüzde 60’ının aşılanması sonrası vaka sayıları düştü. Ülkede son 24 saatte sadece 36 vaka görülürken salgın nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

