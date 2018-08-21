İsrail askeri mahkemesi Filistinli gazeteciyi serbest bıraktı

İsrail'deki Ofer Askeri Mahkemesi, Al-Quds televizyonunun Ramallah'taki Ofis Müdürü Ala er-Rimavi'nin, 10 bin şekel (16,658 bin Türk lirası) kefaletle serbest bırakılmasına karar verirken, zorunlu ikamet ve 2 ay gazetecilikten uzaklaştırma cezalarına çarptırdı.

Filistin Esir Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ofer Askeri Mahkemesinin gazeteci Rimavi'yi, 10 bin şekel kefaletin yanısıra ikamet ettiği mekanı terk etmemesi ve 2 ay gazetecilik faaliyetinde bulunmaması şeklince ağır cezalar vererek serbest bıraktığı belirtildi.

Mahkemenin daha önce de 2 defa Rimavi'nin serbest bırakılmasına hükmettiği ancak savcılığın kararlarıyla bunun uygulanmadığı bilgisi verilen açıklamada, bugünkü duruşmada savcılığın istinaf talebinin de reddedildiği ifade edildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine 30 Temmuz'da düzenlediği baskında, Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil isimli 4 gazeteciyi gözaltına almıştı.