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İsrail askeri, Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisini gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

İsrail askeri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisi Fadi Aliyan’ı gözaltına aldı.İsrail askeri, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nin güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

İsrail askeri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’nın güvenlik görevlisi Fadi Aliyan’ı gözaltına aldı.
İsrail askeri, Kudüs’te Mescid-i Aksa’nin güvenlik görevlisini gözaltına aldı. Mescid-i Aksa’ya gittiği sırada gözaltına alınan Aliyan’ın neden gözaltına alındığı ise açıklanmadı. İsrail İşgal Kuvvetlerince daha önce de tutuklandığı öğrenilen 31 yaşındaki Aliyan’ın 28 Haziran 2016’da bir polis memurunu aşağılamaktan 11 ay hapis cezası ile 400 dolar kefaletle yargılandığı öğrenildi.

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