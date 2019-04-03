İsrail askerinin ceset kalıntıları 37 yıl sonra bulundu

KUDÜS (AA) - Birinci Lübnan Savaşı sırasında kaybolan İsrail askerinin cesedine ait kalıntılar, 37 yıl aranın ardından bulunarak ailesine teslim edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lübnan Savaşı sırasında, 11 Haziran 1982'de Lübnan'ın güneyindeki Yakup Sultan köyünde yaşanan çatışmada kaybolan 5 İsrail askerinden biri olan Zachary Baumel'in ceset kalıntıları bulundu.

Açıklamada, aslen ABD vatandaşı olan ve 37 yıldır kendisinden haber alınamayan Baumel'e ait olduğu düşünülen kalıntıların geçen günlerde ismi belirtilmeyen üçüncü bir ülkeden İsrail'e getirildiği belirtildi.

Başkent Tel Aviv'de bir enstitüde yapılan DNA testiyle kalıntıların Baumel'e ait olduğunun kesinleşmesinin ardından ceset aileye teslim edildi.

Ordudan Baumel'e ait cesedin nasıl bulunduğu ve ülkeye getirildiğine ilişkin açıklama yapılmazken, İsrail basını Baumel'e ait kalıntıların bulunmasında ve ülkeye getirilmesinde Rusya'nın aracı olduğunu yazdı.

Birinci Lübnan Savaşı sırasında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 5 İsrail askerinden ikisinin cesetleri savaştan birkaç yıl sonra ülkelerine gönderilmişti.

Zachary Baumel'in de aralarında bulunduğu 3 askerden ise 37 yıldır haber alınamıyordu.

Baumel'in cesedinin bulunmasının ardından İsrail yönetimi kayıp diğer iki askerin bulunması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

