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İsrail, askerinin kemikleri karşısında 2 Suriyeli esiri serbest bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

İsrail askeri Zachary Bauel’in kemiklerinin iade edilmesi üzerine İsrail, esir tuttuğu 2 Suriyeli askeri serbest bıraktı.İsrail, ‘İyi niyet gösterisi’ göstergesi olarak Zachary Baumel isimli askerinin kemikleri karşısında esir tuttuğu iki Suriyeli esiri Suriye’ye geri verdiğini duyurdu.

İsrail askeri Zachary Bauel’in kemiklerinin iade edilmesi üzerine İsrail, esir tuttuğu 2 Suriyeli askeri serbest bıraktı.
İsrail, ‘İyi niyet gösterisi’ göstergesi olarak Zachary Baumel isimli askerinin kemikleri karşısında esir tuttuğu iki Suriyeli esiri Suriye’ye geri verdiğini duyurdu. Suriye devlet televizyonu İsrail’in serbest bıraktığı iki kişinin ülkeye döndüğünü doğrulayarak esirlerin kimliklerini Zeidan Tawil, Khamis al-Ahmad olarak açıkladı. Esirlerin, serbest bırakılması üzerine Suriye-İsrail sınırındaki Kuneytire’ye vardığı kaydedildi.

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