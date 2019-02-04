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İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrol noktası yakınlarına patlayıcı madde attıkları iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti, bir kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin kentindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarında motosikletli 2 Filistinlinin üzerine ateş açtı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli şehit oldu, 1'i yaralandı.

Açıklamada, el konulan Filistinlinin naaşının Kızılay yetkilileri tarafından teslim alınarak, Cenin Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Cenin'in kuzeyindeki El-Celema kontrol noktası yakınlarına 2 Filistinli patlayıcı madde attı. Buna karşılık askerlerimiz şüphelilere ateş açtı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olay sırasında İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

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cenin Filistin israil şehit

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