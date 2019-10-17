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İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde bulunan hayvanat bahçesinin yakınında Halid Gannam adlı 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 12 yaşındaki Gannam’ın, Kalkiliya’daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula gittiği ve 7’nci sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria

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