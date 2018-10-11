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İsrail askerleri 2 Filistin gümrük memurunu gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 2 Filistin gümrük memurunu gözaltına aldı

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde 2 Filistin gümrük memurunu gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistin Gümrük İdaresi Halkla İlişkiler ve Enformasyon Müdürü Luey Beni Avde'ye dayandırdığı habere göre, iki gümrük memuru Selfit kentine bağlı Bedya beldesinde görevleri başındayken İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Beni Avde, İsrail plakalı bir aracı kontrol ettikleri sırada İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan söz konusu iki gümrük memurundan birinin şef, diğerinin ise denetleme görevlisi olduğunu aktardı.

Konuya ilişkin İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin gümrük memuru gözaltı israil işgal altındaki Batı Şeria

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