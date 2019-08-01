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İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Abluka altındaki Gazze'nin güneyinde sınırı ihlal ettikleri öne sürülen 2 çocuk İsrail askerlerince gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 11 ve 15 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğun Gazze'nin güneyinde "sınırı geçtikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ellerinde bıçak taşıdıkları iddia edilen çocukların sorgulanmak üzere gözaltı merkezine götürüldükleri aktarıldı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlilere ateş açıyor veya onları gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gazze israil sınır

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