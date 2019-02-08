İsrail askerleri 2 Filistinli genci öldürdü

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.
Filistinlilerin İsrail işgaline karşı uzun süredir Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 2 Filistinli vatandaş yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamada hayatını kaybedenlerin isimleri, Hassan Iyad Shalabi (14) and Hamza Mohammed Roshdi (18), olarak açıklandı.
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