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İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı. Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Ramallah

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