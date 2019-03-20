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İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 00:16 | Son Güncelleme

İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Abveyn köyüne baskın düzenleyerek, bir evi abluka altına aldı.

Askerler, bölgedeki Filistinli gençlerle arasında patlak veren arbedeye gerçek ve plastik merminin yanı sıra ses bombasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 2 Filistinli yaralandı.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin ayrıca köydeki terk edilmiş bir evi bombaladığını da aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksi'ne getirilen yaralı Filistinlinin boynu ve bacağına şarapnel parçası isabet ettiğini belirtti.

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Abveyn israil Ramallah yaralı

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