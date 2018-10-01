İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı

Ramallah'ın batısındaki En-Nebi Salih beldesi, kuzeydeki Kalkilya kenti, Nablus'a bağlı El-Leben eş-Şarkiyye beldesinin girişinin yanı sıra Nablus'un batısındaki Kefr Kadum beldesinde düzenlenen gösterilerde de İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail'in uygulamaları ve ırkçı Yahudi ulus devlet yasası aleyhinde sloganlar atan Filistinli göstericiler araç lastiği yakarak, taş ve boş kutu attı. İsrail askerleri ise göstericilere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ırkçı Yahudi ulus devlet yasasını protesto için düzenlenen genel grev kapsamında Ramallah ve El-Bire kentlerinde bir araya gelen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde İsrail askerlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ayrıca Ramallah'ta yaşanan arbedede İsrail askerlerinin attığı plastik merminin bir foto muhabirinin ayağına isabet ettiğini aktardı.

Sahadaki ilk yardım ekipleri de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki müdahalelerde kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

Filistinliler, İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde bir günlüğüne (bugün) genel grev başlatmıştı.

İsrail meclisinde temmuz ayında çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

