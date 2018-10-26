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İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 1 Filistinli şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde, İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto için gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gerçek mermiyle müdahalesinde 1 Filistinlinin şehit olduğu, 8'inin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, şehidin adının da Osman Ahmed Ledadeve (33) olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin

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