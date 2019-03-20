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İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin batısındaki Beyt Sira beldesi yakınında bulunan kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ayağından ve omuzundan yaralanan kişinin bölgedeki Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmazken, olaya ilişkin hem Filistin hem de İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri gece saatlerinde de Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açarak 2 Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, şehit edilen Filistinlilerin içinde bulundukları araçtan "askerlere patlayıcı madde attığı" iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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