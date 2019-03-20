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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 02:57 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti

NABLUS (AA) - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 2 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşi sonucu 2 Flistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Nablus'ta "Sivil İrtibat" Müdürü Mazin ed-Denbek, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını ve Raid Hamdan ile Zeyd en-Nuri isimli 2 gencin şehit olduğu bilgisini verdi.

Denbek, İsrail askerlerinin, Filistinlilere ait cenazeleri şuana kadar teslim etmediğini söyledi.

İsrail askerleri gece saatlerinde Nablus'a baskın düzenlemiş, askerler ile Filistinli gençler arasında arbede çıkmıştı.

Askerlerin, bölgedeki Filistinli gençlerle aralarında yaşanan arbedeye gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalede bulunduğu kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil

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