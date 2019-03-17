İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskında 2 Filistinli plastik mermiler ile yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye beldesine baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler yollarda lastik yakarak, İsrail askerlerine taş attı. İsrail güçleri de Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli plastik mermiler ile vurularak yaralandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, iki İsrailli yaralanmıştı. Filistinli olduğu söylenen şüpheli olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Batı Şeria'da birçok yolu çift taraflı ulaşıma kapatmış, bölgede arama başlatmıştı.

