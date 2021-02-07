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  4. İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi yaraladı

07.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gözaltına alındı.İsrail askerleri, sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın Cenin kentinde bazı bölgelere baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gözaltına alındı.
İsrail askerleri, sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın Cenin kentinde bazı bölgelere baskın düzenledi. Baskında bazı Filistinlerin evlerine zorla giren İsrail güçleri, Filistinlilerle çatıştı. Yerel kaynaklara göre baskın için 15’ten fazla İsrail devriyesi Cenin’e geldi. İsrail güçleri plastik mermi ile 3 Filistinliyi yaralarken, 1 Filistinliyi de gözaltına aldı. Yaralı Filistinliler, aileleri tarafından kentteki hastaneye kaldırıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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