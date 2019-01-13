HABER

İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 00:33 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, 7 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleri ile çıkan arbedede 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılanlardan 6'sının hafif yaralandığı, diğer Filistinlinin de gözüne kauçuk kaplı mermi isabet ettiği, durumunun ağır olmadığı bildirildi.

İsrail askerleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait dükkanlara baskınlar düzenlemişti.

Ramallah'ın Beytunya beldesi ile Masiyun ve Ayn Mecd mahallelerinde yoğun şekilde konuşlanan askerler baskınlar sırasında güvenlik kameralarına el koymuş, duruma tepki gösteren Filistinli gençler ile askerler arasında arbede yaşanmıştı.

Filistinli gençler, taş atarak ve tekerlek yakarak tepki göstermiş, İsrail askerleri plastik mermi ve gaz bombasıyla karşılık vermişti.

İsrail askerleri, çeşitli gerekçelerle sık sık Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
2 aylık bebeğin feci ölümü2 aylık bebeğin feci ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 yaralı Batı Şeria israil

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Gerçek otopside ortaya çıktı! 2 aylık bebeğin feci ölümü

2 aylık bebeğin feci ölümü

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Talihli rakamlar belli oldu

HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.