HABER

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinde henüz kimliği belli olmayan bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin olay yerine ulaşan Filistinli sağlık görevlilerinin vurulan kişiye müdahalesini engellediği belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin şehit edilen Filistinlinin başında beklediği ve kimseyi bölgeye yaklaştırmadığı görülüyor.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El Halil'deki İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülen Filistinlinin askerler tarafından vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!
Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştuTürkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ev hapsindeki ABD'li rahip Brunson'ın evine Türk bayrağı asıldı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Ümit Özdağ'dan bayramlaşmaya giden 'Suriyeliler geri alınmasın' çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

Aydın'da 4 imamın maaşına sipariş ettikleri iddia edilen bir kitap yüzünden haciz geldi!

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Kocaeli'de vücudunda yanıklar bulunan kedinin bir bacağı kesildi

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.