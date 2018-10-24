HABER

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 07:18 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

TUBAS (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç şehit oldu.

Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurulan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın şehit olduğunu bildirdi.

Görgü tanıkları da Tammun'da İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çıkan olaylarda askerlerin, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.

Olayla ilgili İsrail makamları ya da Filistin tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri bazı iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor ve askerler ile Filistinliler arasında olaylar çıkıyor.

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Sultangazi'de terör operasyonuSultangazi'de terör operasyonu
İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil şehit

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

ABD'den Kaşıkçı olayı sonrası flaş karar: Vizelerini iptal edeceğiz

ABD'den Kaşıkçı olayı sonrası flaş karar: Vizelerini iptal edeceğiz

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şaşırtan yorum: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

Trump'tan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili şaşırtan yorum: Tarihte üzeri örtülen en kötü olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da amca dehşeti! Yeğenlerinin bir bir canını aldı

Aksaray'da amca dehşeti! Yeğenlerinin bir bir canını aldı

Muğla'da deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli)

Muğla'da deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli)

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni atamalar

Gelen mesaj sonrası dağa kaçtı, mağarada yaşadı

Gelen mesaj sonrası dağa kaçtı, mağarada yaşadı

Ankara'daki kaza bir aileyi yok etti

Ankara'daki kaza bir aileyi yok etti

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne DHKP-C operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.