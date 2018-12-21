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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli'yi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 01:23 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesi yakınında İsrail askerlerinin ateş açtığı araçta bulunan bir Filistinli'nin şehit olduğunu duyurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesi yakınında açtıkları ateş sonucu aracında bulunan bir Filistinli'yi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire bölgesinin kuzey girişinde, İsrail askerlerince aracına ateş açılan bir Filistinli'nin şehit olduğu belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, şehit edilen Filistinli'nin kimliğinin henüz belirlenmediği duyuruldu.

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin, kontrol noktasında şüphelendikleri bir Filistinli'yi gözaltına almaya çalıştıkları, ardından açtıkları ateşle vücudunun üst kısmından vurdukları bu kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilere silahlı Filistinliler tarafından ateş açıldığı iddia edilmiş ve bölgede zanlıları arama çalışmalarının başlatıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilere yakın bölgedeki Ayn Yabrud beldesinden ateş açıldığı, İsrail askerlerinin de karşılık verdiği ve daha sonra bazı yolların trafiğe kapatıldığı ifade edilmişti.

- Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek tırmanıyor. Gerginliğin artmasına bazı olaylar yol açtı. İlk olarak 9 Aralık Pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yapmıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, 12 Aralık Çarşamba akşamı Ramallah yakınındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsrailli'nin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

13 Aralık'ta ise sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölmüş, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin El-Bire bölgesinde aynı akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinli'yi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde talimatlar vermişti.

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Filistin israil işgal altındaki Batı Şeria şehit

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