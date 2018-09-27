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İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 07:28 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek ve plastik mermilerle yaptığı saldırıda yaralanan 20 kişiden ikisinin gazeteci olduğu belirtildi

NABLUS (AA) - Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Yusuf makamında" ayin için toplanan Yahudi yerleşimcileri korumak amacıyla gelen İsrail askerleri çevredeki onlarca Filistinliyi yaraladı.

Filistin sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yaptığı saldırıda yaralanan 20 Filistinli, kentteki Rifidya hastanesinde tedavi altına alındı. Gerçek ve plastik mermilerle yaralanan bu kişilerden ikisinin gazeteci olduğu aktarıldı.

Ayrıca, İsrail askerlerinin kalabalığa karşı kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistin vatandaşının ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, olaylar ayin yapmak için "Yusuf makamında" bulunan Yahudi yerleşimcileri himaye gerekçesiyle bölgeye İsrail askerlerinin gelmesiyle başladı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabrinin olduğuna inanıyor. Buna karşın birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil saldırı yaralama

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