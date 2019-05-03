HABER

İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı aktivistleri gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı aktivistleri gözaltına aldı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin kullandığı toprak yolu düzenleme çalışmalarına müdahale eden İsrail askerleri, bazı Filistinliler ile onlara destek olan yabancı aktivistleri gözaltına aldı.

Filistinli ve yabancı aktivistler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney kesiminde Filistinlilere ait küçük yerleşim yerlerine giden toprak yolu düzenlemek için etkinlik başlattı.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivistin katıldığı çalışmalar sırasında İsrail güçleri, yolun Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve kapalı askeri bölgede olduğu iddiasıyla bölgeye baskın yaptı.

Askerler, yaklaşık 15 Filistinli ve yabancı aktivisti gözaltına alırken, yabancı aktivistlerin uyrukları hakkında bilgi edinilemedi.

Etkinliğe katılan aktivistlerden Ashley Bord, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere destek olmak için bu faaliyette yer aldıklarını belirtti.

Bord, bölge sakinlerinin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının hakları olduğunu ancak İsrail'in bunu engellediğini ifade etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

PARTNERKıskançlık krizi çıktı!Kıskançlık krizi çıktı!
Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan sonra hep yüksek not aldım”Kızıyla mezun olan anne: “O doğduktan sonra hep yüksek not aldım”
Zabıtadan ramazan öncesi fırınlara denetimZabıtadan ramazan öncesi fırınlara denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonları! Onlarca gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

FETÖ sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Anayasa Mahkemesi'nden Ahmet Altan ve Ali Bulaç kararı

AYM'den flaş Ahmet Altan ve Ali Bulaç kararı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi

Az önce açıklandı! Onlarca terörist öldürüldü

Üniversite öğrencilerinin gözü 1 haftadır burada! 'Saat gibi bakıyoruz'

1 haftadır gözleri orada! 'Saat gibi bakıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.