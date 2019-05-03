İsrail askerleri Batı Şeria'da yabancı aktivistleri gözaltına aldı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin kullandığı toprak yolu düzenleme çalışmalarına müdahale eden İsrail askerleri, bazı Filistinliler ile onlara destek olan yabancı aktivistleri gözaltına aldı.

Filistinli ve yabancı aktivistler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney kesiminde Filistinlilere ait küçük yerleşim yerlerine giden toprak yolu düzenlemek için etkinlik başlattı.

Çok sayıda Filistinli ve yabancı aktivistin katıldığı çalışmalar sırasında İsrail güçleri, yolun Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kaldığı ve kapalı askeri bölgede olduğu iddiasıyla bölgeye baskın yaptı.

Askerler, yaklaşık 15 Filistinli ve yabancı aktivisti gözaltına alırken, yabancı aktivistlerin uyrukları hakkında bilgi edinilemedi.

Etkinliğe katılan aktivistlerden Ashley Bord, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere destek olmak için bu faaliyette yer aldıklarını belirtti.

Bord, bölge sakinlerinin temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasının hakları olduğunu ancak İsrail'in bunu engellediğini ifade etti.