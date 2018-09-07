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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 7 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:38 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 7 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 7 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı, 2 göstericiyi de gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Filistinlilerin cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve ırkçı ayrım duvarına karşı düzenlediği gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesinde 5, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde 2 Filistinli göstericiyi plastik mermiyle yaralarken, çok sayıda gösterici de askerlerin attığı gazdan etkilendi.

Barışçıl gösterilere sert şekilde müdahale eden İsrail askerlerinin Ras Karkar'da 2 Filistinli göstericiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail, 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi oluşturdu. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin yaşadığı kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil Yahudi yerleşim birimleri

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