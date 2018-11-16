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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 18:46 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde iki Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Nablus'un batısındaki Kefr Kaddum beldesinde, "2000 yılından bu yana kapalı olan yolun açılması talebiyle ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilere" müdahale etti.

Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şetavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığını belirtti.

Şetavi, İsrail askerlerinin gösterilere katılan Filistinlilere müdahale ettiğini, olayda 2 Filistinlinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesi yakınlarında ise Filistinliler, yerleşimcilerin geçtiği yolu kapattı. Yeni Yahudi yerleşim birimleri inşası için tarım arazilerine zarar verildiğini ifade eden Filistinliler, bu durumu protesto etti. İsrail askerlerinin yürüyüş yapan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde birçok gösterici gazdan etkilendi.

Ramallah'ın batısındaki Nalin ve Belin beldelerinde de Yahudi yerleşim yerleri ve Ayrım Duvarı karşıtı protestolar düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria israil Yahudi yerleşimleri

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