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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 17:38 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Yahudi yerleşim tehdidi altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde Filistinlilerin cuma namazı kılmasını engelledi.

Engelin ardından gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti, onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

- Yabancı bir aktivist yaralandı

Öte yandan Kefr Kaddum beldesinde de cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenlendi.

İsrail askerlerinin gösteriye plastik mermiyle müdahalesi sonucu yabancı bir aktivist başından plastik mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

Filistinli gruplar dün, Yahudi yerleşimi ile tehdit edilen Kefr Malik bölgesinde halka cuma namazı çağrısında bulunmuştu.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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