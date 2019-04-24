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"İsrail askerleri beni kasıtlı olarak öldürmeye çalıştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteriler sırasında İsrail güçlerince bacağından vurulan 16 yaşındaki Filistinli Usame Ali el-Beden, askerlerin hastaneye kaldırılmasını engelleyerek kendisini öldürmeye çalıştığını belirtti

BEYTULLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteriler sırasında kendisini gözaltına alan İsrail güçlerinin elinden kurtulmak isterken gözleri ve elleri bağlıyken askerler tarafından bacağından vurulan Filistinli çocuk Usame Ali el-Beden, askerlerin hastaneye kaldırılmasını engelleyerek kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hüseyin Hastanesi'nde tedavi gören 16 yaşındaki Beden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Takku beldesinde geçen perşembe Yahudi yerleşimcinin sebep olduğu trafik kazasında bir Filistinli kadının yaşamını yitirmesini protesto etmek için gösterilere katıldığını belirtti.

Beden, gösteriler sırasında askerler tarafından gözaltına alındığını, elleri ve gözleri bağlandıktan sonra ellerinden kurtulmaya çalışınca askerlerin bacağına gerçek mermiyle ateş ederek yaraladığını anlattı.

Yaralandıktan sonra askerlerin, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmasını engellediğini ve gözaltında tutmaya çalıştığını aktaran Beden, "İsrail askerleri beni kasıtlı bir şekilde öldürmeye çalıştı." dedi.

Takku beldesinde geçen haftaki gösteriler sırasında İsrail güçleri, vurdukları genci gözaltına almaya çalışırken çevredeki Filistinliler de yaralıyı hastaneye kaldırmak istemişti.

Yardıma gelen Filistinlilere silah doğrultan İsrail askerleri, bir süre Filistinli gencin hastaneye kaldırılmasına izin vermemişti. Daha sonra kadınların da aralarında bulunduğu Filistinliler yaralı genci İsrail askerlerinin elinden alarak hastaneye kaldırmıştı.

Yahudi yerleşimci tarafından kullanıldığı belirtilen bir kamyon, geçen hafta Takku beldesi yakınındaki yolda Filistinli Fatma Süleyman'ın hakimiyetindeki araca arkadan çarpmış, 42 yaşındaki Süleyman kazada hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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