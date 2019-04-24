"İsrail askerleri beni kasıtlı olarak öldürmeye çalıştı"

BEYTULLAHİM (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteriler sırasında kendisini gözaltına alan İsrail güçlerinin elinden kurtulmak isterken gözleri ve elleri bağlıyken askerler tarafından bacağından vurulan Filistinli çocuk Usame Ali el-Beden, askerlerin hastaneye kaldırılmasını engelleyerek kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hüseyin Hastanesi'nde tedavi gören 16 yaşındaki Beden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Takku beldesinde geçen perşembe Yahudi yerleşimcinin sebep olduğu trafik kazasında bir Filistinli kadının yaşamını yitirmesini protesto etmek için gösterilere katıldığını belirtti.

Beden, gösteriler sırasında askerler tarafından gözaltına alındığını, elleri ve gözleri bağlandıktan sonra ellerinden kurtulmaya çalışınca askerlerin bacağına gerçek mermiyle ateş ederek yaraladığını anlattı.

Yaralandıktan sonra askerlerin, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmasını engellediğini ve gözaltında tutmaya çalıştığını aktaran Beden, "İsrail askerleri beni kasıtlı bir şekilde öldürmeye çalıştı." dedi.