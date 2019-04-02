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İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, içinde Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açtı. Advan'ın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.

Filistin sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin Advan'ın naaşını bir kaç saat alıkoyduktan sonra Filistin sağlık merkezine teslim ettiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
filistinli israil Kalendiya

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