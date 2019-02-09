İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.
Filistin’in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii’ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alı konuldu.
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