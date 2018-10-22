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İsrail askerleri El Halil'de bir Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

İsrail askerleri El Halil'de bir Filistinliyi şehit etti

EL HALİL (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Atababalar (Machpelah) Mağarası (Harem-i İbrahim Camisi) yakınlarında bıçaklı saldırıda bulunarak bir askeri yaralayan saldırgan etrafta bulunan askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi." denildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil kentinde içinde Harem-i İbrahim Camisi'nin de bulunduğu Eski Şehir bölgesinde İsrail askerleri "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etti.

İsrail askerlerinin olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik kordonu altına aldığı aktarıldı.

Filistin makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Filistin Harem-i İbrahim israil işgal altındaki Batı Şeria şehit

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