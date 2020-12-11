HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail askerleri Filistin’de baskın düzenledi: 2 yaralı

İsrail askerleri Filistin’de baskın düzenledi: 2 yaralı

11.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin’in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi.

Filistin’in Nablus şehrinde zeytin dikme etkinliği sırasında İsrail askerleri baskın düzenledi. Baskında 2 sivil yaralanırken, 15 sivil ise göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Filistin’de İsrail’in baskısı giderek artarken, yerel halk askerlerin şiddetine maruz kalmaya devam ediyor. Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Nablus şehrinin doğusundaki Beit Dajan köyüne İsrail askerleri baskın düzenledi. İsrailli yerleşimciler tarafından ele geçirilme tehdidi altındaki köye, zeytin dikme etkinliği sırasında düzenlenen baskında askerler, plastik mermi ve biber gazı kullanarak etkinlik alanındaki yerli halkı dağıtmak istedi. O anlarda 2 sivil üzerlerine isabet eden plastik mermiler nedeniyle yaralanırken, 15 sivil ise biber gazından etkilendi.
Köy Muhtarı Nasser Abu Jaish yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin şiddet uygulayarak etkinlik katılımcılarını dağıtmaya çalıştığını belirtti. Jaish, askerlerin etkinliğe katılan sivillere plastik mermi ile ateş açtığını ve biber gazı kullandığını ifade ederken, plastik mermilerin isabet ettiği 2 sivilin yaralandığını ve 15 sivilin ise biber gazından etkilendiğini açıkladı.
Daha önce Filistin’in Kalkilya şehrinin doğusunda yer alan Kafr Qaddum köyüne ve Ramallah şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Al-Mughayir köyüne İsrail askerleri baskın düzenlemiş ve baskın sırasında kullanılan biber gazından onlarca sivil etkilenmişti. İsrail askerleri tarafından Filistin’de bulunan birçok köye baskınlar düzenleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildiCenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.