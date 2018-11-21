HABER

İsrail askerleri Filistinli milletvekilini gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 12:36 | Son Güncelleme

Batı Şeria'ya sürgün edilen Kudüs Milletvekili Ahmed Attun, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı - İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde 50 Filistinlinin evlerine baskın düzenledi

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya sürgün edilen Kudüs Milletvekili Ahmed Attun'u evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Attun'un Ramallah kentine bağlı El-Bire beldesinde bulunan evine baskın düzenledi.

Hamas'a bağlı Islah ve Değişim Bloku üyesi olan Attun'u gözaltına alan İsrail askerleri, evde yaptığı aramada Filistinli milletvekiline ait cep telefonu ile bilgisayara da el koydu.

İsrail makamları daha önce gözaltına alarak idari tutukluluk uygulamasıyla 11 ay cezaevinde tuttuğu Attun'u 2011'de Kudüs'ten Ramallah'a sürgün etmişti.

- İsrail askerleri Batı Şeria'da 50 Filistinlinin evlerine baskın düzenledi

Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Gusun Beldesi Belediye Başkanı Zahir Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

Mansur, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan beldede 50 eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin aramalar sırasında evlerdeki eşyalara da zarar verdiğini söyledi.

Söz konusu evlere kapıları kırarak giren İsrail güçlerinin beldede terör estirdiğini vurgulayan Mansur, baskınların nedeni olarak ise "Selfit'te Yahudi yerleşimcilere yönelik bir eylemde bulunduğu iddia edilen Eşref Naalave isimli Filistinlinin aranmasının" gösterildiğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Ünlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafıÜnlü oyuncudan sevişme sahnesi itirafı
İzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldıİzmir'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldı
PTT taşeron işçilerinden eylemPTT taşeron işçilerinden eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas’a bağlı Islah ve Değişim Bloku israil işgal altındaki Batı Şeria

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Cengiz Baykal hayatını kaybetti!

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Yerel seçim için yapılan son anket sonucu! AK Parti kaç ilde belediye başkanlığını kazanıyor?

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

Black Friday çılgınlığı başlıyor! Hangi marka ne kadar indirim yapacak

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sosyal medya üzerinden silah satışı yapanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Koruma altına alınmışlardı! Orada görüntülendiler

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Kayseri'de iş adamlarına FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

Ege'de hareketlilik! Türk sularına girdi, anında müdahale edildi

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul'da otomobilin içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

Erdoğan 'mutlaka gidin' demişti! Ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.