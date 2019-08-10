İsrail askerleri Gazze sınırı yakınında Filistinlileri şehit etti

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında Filistinlileri şehit etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kalaşnikof, el bombası ve RPG roketatar taşıyan birkaç Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerlerinin ateş açmasıyla olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü bildirildi.

Filistinlilerden birinin İsrail askerlerine el bombası attığı ancak askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, açılan ateş sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ordusu bu sabah erken saatlerde Gazze sınırı yakınında Hamas Hareketi'nin yönettiği İçişlerine ait bir bölgeyi otomatik silahlarla taramıştı.

