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İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:20 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 1 Filistinliyi ağır yaraladı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 1 Filistinliyi ağır yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında göstericilere gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin başından ağır yaralandığını belirtti.

Kudra, sağlık ekiplerinin yaralı Filistinliye müdahalesinin devam ettiğini aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü El-Bureyc Mülteci Kampı Gazze

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