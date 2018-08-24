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İsrail askerleri Gazze sınırında 10 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 10 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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