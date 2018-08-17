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İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:49 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere gerçek mermiyle müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Kerim Ebu Fetayir'in (30), Refah kentinin doğusunda ise Ekrem Muammer'in şehit olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 40 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını, 201 Filistinlinin ise gazdan etkilendiğini aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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