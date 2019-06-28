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İsrail askerleri Gazze sınırında 21 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, aralarında 1 gazeteci ile 6 sağlık görevlisinin de bulunduğu 21 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 21 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan 6'sının sağlık görevlisi ve 1'inin gazeteci olduğu aktarılırken, söz konusu kişilerin sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze israil

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