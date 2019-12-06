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İsrail askerleri Gazze sınırında 27 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:07 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 27 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin üç hafta aradan sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale ettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 27 Filistinliyi yaraladığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesi, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, her hafta cuma günü sınırda düzenlenen barışçıl gösterilerin güvenlik nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu. Komite, İsrail'in 12 Kasım'da Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası bu kararı almıştı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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6 Filistinli yaralandı "Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze müdahale

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