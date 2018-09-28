İsrail askerleri Gazze sınırında 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli şehit oldu, 2'si ağır 47 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında farklı noktalarda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, Filistinli genç İyad Halil eş-Şair (18) ve 14 yaşındaki çocuk Muhammed Nayif el-Havm ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir genci şehit ettiğini, 2'si ağır 47 kişiyi yaraladığını belirtti.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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