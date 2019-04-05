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İsrail askerleri Gazze sınırında 45 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:05 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 45 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 45 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etmesi sonucu 45 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze gösteri israil

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