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İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 21:13 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 5 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ın doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilerde 5 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Yaralıların tamamının vücutlarının alt bölgelerinden vurulduğu aktarıldı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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