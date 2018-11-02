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İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 7 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 32'inci haftasına giren gösterilere "Uğursuz Balfour Deklarasyonunu Düşüreceğiz" ismi verildiği aktarılmıştı.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze gösteriye müdahale israil askerleri

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