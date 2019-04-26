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İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 7 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 7 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Gazze gösteriler

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