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İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:17 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 77 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 77 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere, göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahalesinde aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 77 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralananlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Ayrıca İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde "yanan balon taşıdığı" iddia edilen bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Adraee, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise bu saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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