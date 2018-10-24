HABER

İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:36 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin güney sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 8 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Refah kentinin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
Eskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecekEskişehir'de F-35 uçağının parçaları üretilecek
Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktırCanan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaralı Büyük Dönüş Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Muharrem İnce'den 24 Haziran itirafı: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclis karıştı! CHP ve MHP milletvekilleri birbirine girdi!

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Canan Karatay'dan çok tartışılacak sözler: Veganlık hastalıktır

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Meral Akşener: Benden gelen telefon yerine vicdanınızı dinleyin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

Kırşehir Valiliği: Pitbull Terrier, Japanese Tosa cinsi köpekleri olanları ihbar edin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.